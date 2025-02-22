Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yerli üretimin desteklenmesi ve açık pazarların güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, Bakanlığa bağlı daire müdürleriyle birlikte Güzelyurt Açık Pazar’da incelemelerde bulundu.

Çavuş pazarda esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, yerli üretimin desteklenmesi ve açık pazarların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak bu konularda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuş, tezgahları ziyaretinde, esnaf ve üreticilerle, karşılaştıkları zorluklar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, pazarcı esnafının desteklenmesi ve tüketicilerin daha iyi hizmet alabilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Çavuş, esnaf ve vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili çözüm odaklı projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Çavuş’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu eşlik etti.