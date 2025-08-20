Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dikmen’deki yangın alanına giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Çavuş’a Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz eşlik etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çavuş, yangına müdahalede görev alan tüm ekiplerin özverili çalışmaları için teşekkür ederek, “Ormanlarımız en değerli doğal mirasımızdır. Yangınlara karşı hep birlikte duyarlı olmak ve en küçük bir dumanı dahi vakit kaybetmeden yetkililere bildirmek büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Açıklamada, yetkililerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara özellikle yaz aylarında ormanlık ve makilik alanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.