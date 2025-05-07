Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede tarım sektörüne ilişkin güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, özellikle kuraklık, tarımsal destekler, akaryakıt sübvansiyonu ve sertifikalı tohum konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.



-Çavuş



Bir dönem Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği çatısı altında görev yapmış bir kişi olarak üretici camiasına olan bağlılığını yineleyen Çavuş, Birliğin 82. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

Çavuş, “Birliğinizin ve başkanınızın önderliğinde gösterdiğiniz birlik ve beraberlik oldukça kıymetlidir. Bu dayanışmanın başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyorum. Tarımın geleceğini üreticiyle birlikte şekillendireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Toplantıda, iklim koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde kuraklıkla mücadele konusunun öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Çavuş, kuraklığın tarım üzerindeki etkilerini en aza indirmek için Çiftçiler Birliği ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Çavuş, kuraklık desteklerinin şekillenmesinde üreticilerin görüş ve taleplerinin önemli rol oynadığını vurguladı.



Tarım desteklerinin zamanında ödenmesinin üretici motivasyonu açısından hayati önem taşıdığına işaret eden Çavuş, “Hükümetimiz ve Bakanlığımız destek ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyi görev bilmiştir. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz.” dedi.



Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen akaryakıt konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Çavuş, “Akaryakıt desteği konusunda önemli bir başarı sağladık. Üreticimizin yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Tarımsal verimliliğin artırılmasında kaliteli tohumun önemine dikkat çeken Bakan Çavuş, “Sertifikalı tohum konusunda birlikte adım atabiliriz. Bu alanda yapılacak her yatırım, doğrudan verim ve kaliteye yansıyacaktır.” dedi.



Toplantıda Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen Çavuş, ortak akıl ve istişare kültürünün tarım politikalarının temelini oluşturduğunu belirtti.