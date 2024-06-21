Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğünde, Veteriner Hekimlere yönelik mezbahalarda ante-mortem ve post-mortem sağlık kontrolü, genel ve özel hijyen kuralları ve hayvan kayıt kuralları konulu eğitim verilecek.
Eğitim 1 Temmuz tarihinde Lefkoşa Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nde 09.00-15.00 arasında verilecek.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilgilenen veteriner hekimler tüm eğitim periyoduna katılmak ve eğitim sonunda yapılacak yazılı değerlendirme sınavında başarı sağlamak zorunda olacak, başarı sağlayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecek.
Editör: Burhan CANBAZ