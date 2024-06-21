Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğünde, Veteriner Hekimlere yönelik mezbahalarda ante-mortem ve post-mortem sağlık kontrolü, genel ve özel hijyen kuralları ve hayvan kayıt kuralları konulu eğitim verilecek.

Eğitim 1 Temmuz tarihinde Lefkoşa Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nde 09.00-15.00 arasında verilecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilgilenen veteriner hekimler tüm eğitim periyoduna katılmak ve eğitim sonunda yapılacak yazılı değerlendirme sınavında başarı sağlamak zorunda olacak, başarı sağlayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecek.