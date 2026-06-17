Taşkent ile Güngör arasında bugün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın açıklamasına göre, sivil savunma ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 2 arazöz, 2 Yangına İlk Müdahale (YİM) aracı ve 11 personelle destek verdi.
Dikmen Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi, askeri birlik personeli ve bölge halkıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda Taşkent ile Güngör arasındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.