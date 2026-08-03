Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadan ayrılmadan önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Kıbrıs sorununda 5+1 formatındaki yeni bir toplantının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların açık olduğunu belirtti.

Erhürman, Guterres'in, "Her iki tarafın ve Garantörlerin, yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığımı söylemeliyim. Bu hazırlıklar, güven yaratıcı önlemlere, metodolojiye ve özlü konulara ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır. Çünkü daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum" sözlerini paylaşarak, bu ifadelerin herhangi bir yoruma ihtiyaç bırakmayacak kadar açık olduğunu kaydetti.

5+1 toplantısının istenmesi halinde Lefkoşa'nın yerine getirmesi gereken "ev ödevlerinin" bulunduğunu ifade eden Erhürman, toplantıdan çıkarken Guterres'in huzurunda Rum lider Nikos Hristodulidis'e haftada bir görüşmeye hazır olduklarını söylediklerini, bunu toplantının hemen ardından düzenledikleri basın toplantısında da kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Kuzeyde ve güneyde çözüm istendiğini söyleyip buna rağmen çözümsüzlüğü savunan anlayışları da eleştiren Erhürman, "Şuradan başlayalım, buradan başlayalım" diyerek sürecin uzatılmasını isteyen yaklaşımların da çözüm üretmediğini savundu.

Paylaşımında, "Adım adım yürüyoruz. 'Ev ödevleri' herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık. Biz, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik. Gerisi lafügüzaf" ifadelerine yer veren Erhürman, çözüm iradesini yineledi.