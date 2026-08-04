Taşkınköy’de dün bir süpermarkette meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 23 yaşındaki Z.A.’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis'ten elde edilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi süren Z.A., entübe edildi.

Olayın zanlısı M.B.K. (E-31) ise hastanede gözetim altında tutulurken, sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle henüz mahkemeye çıkarılamadığı öğrenildi.

- Birtan: “Hayati tehlikesi sürüyor; kritik süreç devam ediyor”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan da Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Z.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Z.A.’da çoklu organ yaralanması bulunduğunu ve ciddi kan kaybı yaşadığını kaydeden Birtan, hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ve kritik sürecin devam ettiğini söyledi.

Birtan, zanlının ise normal serviste tedavi altında bulunduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.