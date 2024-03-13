Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, futbol antrenörlerinin düzenlediği etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, Yenicami Ağdelen Spor Kulübünde yıllarca kulüp başkanlığı yaptığını belirterek, futbolun içinden gelen biri olduğunu söyledi.

Antrenörlerin verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk futbolunun aşama kaydettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, antrenörleri bir otorite olarak gördüğünü dile getirdi.

Futbolun disiplin işi olduğunu söyleyen Tatar, antrenmanların planlanması ve verilen taktiklerin uygulatılmasının önemine vurgu yaptı.

Yaşamını yitiren antrenörlere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş’a acil şifalar diledi.