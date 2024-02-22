Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi “Akil Adamlar Oturumu”na katıldı.

Tatar, “Krizlerden istikrara: Kapsayıcı bir dünya inşa etmek” başlıklı oturumda, 17 ülkeden gelen eski cumhurbaşkanları ile birlikte yer aldı ve konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oturumdaki konuşmasında, 27. Avrasya Ekonomik Zirvesinde yer almaktan ve bir çok ülkenin cumhurbaşkanlarına seslenmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tatar, Gazze başta olmak üzere dünyadaki tüm savaşlar ile insanlığa karşı işlenen suçların durmasını temenni etti, barış ve huzur içinde bir gelecek diledi.

Dünyanın barışa, huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Tatar, her ülkenin sorunları bulunduğunu, Cumhurbaşkanı olduğu KKTC'nin de sıkıntıları olduğuna işaret etti.

Kıbrıs sorunu ve tarihini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atıldığını ve uzun yıllar Rum saldırılarına maruz kaldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’teki müdahalesiyle bağımsızlık, özgürlük ve devletine kavuştuğunu anlatan Tatar, KKTC’nin bugün ambargolar altında ve tanınmayan bir ülke olsa da gelişimini sürdürdüğünü, bölgesinde güçlü bir devlet olarak yerini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta uzun bir süre devam eden müzakere süreçlerinden sonuç alınamadığını ve şimdi iki devletli çözüm siyasetini sürdürdüklerini ifade ederek, KKTC’nin bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye olarak yerini aldığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin uluslararası alanda görünürlülüğünü artırmak için çalışmalar yaptığını, her alanda geliştirdiğini ve gelişimini sürdürdüğünü anlattı.

Annan Planına “evet” demelerine rağmen “hayır” diyen Rumların AB’ye tek taraflı üye alındığını ancak Kıbrıs Türk halkının ambargolar altında bırakıldığını ifade eden Ers,m Tatar, bu nedenle şu anda iki devletli çözümü yürüttüklerini belirtti ve kendilerini bu çerçevede zirveye davet eden yönetime teşekkür etti.

Ankara'nın ardından İstanbul'daki temaslarını da tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.