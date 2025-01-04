Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Sakarya Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Ali İnci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “bu ziyaretlerin, Türkiye ile olan gönül bağını daha da güçlendirdiğini” söyledi.

Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkünün yıllardır verdiği mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama emelleri olduğunu, Türkiye’nin desteği ve Kıbrıs Türkünün direnişi sayesinde bunun gerçekleştirilemediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye ve Türk Dünyası ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve yapısını daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalıştığını” kaydetti.

KKTC’nin kendi deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölge haklarının üzerinde Gök Vatan ile hava sahası hak ve hukuku olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu konjonktürde KKTC’nin hem Doğu Akdeniz’de hem de Türk dünyasındaki öneminin ve statüsünün arttığını belirtti.

Türkiye ile yapılan temasların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, işbirliği için gereken zeminin hazırlanmasında kurulacak bağların önemli olduğunu ifade etti.

Ekonomik olarak güçlenme çalışmalarının devam etmesi gerekliliğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, genel çerçeveye bakıldığı zaman KKTC’nin potansiyel hacminin arttığını belirtti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın Sakarya ziyaretine değinerek, oradaki temaslarının önemine değinen İnci, iki halk arasında temasların ve işbirliğinin önemli olduğunu, bunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.