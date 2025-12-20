Ülke genelinde dün gece yapılan trafik denetimlerinde 321 sürücü rapor edildi, 31 araç trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, denetimlerde 2 bin 358 sürücünün kontrol edildi. Sürücülerin 138’i süratli, 27’si emniyet kemersiz, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız,13’ü alkollü, 3’ü muayenesiz ve 1’i sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehkikeli yük taşımak, 2’si susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i elektrikli scooter’in kullanım kurallarına uymamak ve 97’si diğer trafik suçlardan rapor edildi.