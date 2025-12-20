Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimin son bir yılını değerlendirerek, mevcut sorunlara ve geleceğe dair önerilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, ülkede “suni gündemler” üretildiğini, eğitim denince kamuoyunda çoğunlukla grevler ve eksikliklerin konuşulduğunu, sistemin bütünlüklü biçimde ele alınamadığını ileri sürdü.

Asıl sorunun nüfus ve vatandaşlık politikasının olmaması nedeniyle kaynakların yetersiz kalması olduğunu savunan Maviş, bu durumun eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlere erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Eğitimin en büyük yatırım aracı olduğunu vurgulayan Maviş, eğitime yapılan yatırımın uzun vadede toplumsal refah olarak geri döneceğini kaydetti. Hükümetin eğitimde yatırım ve denetim konusunda yetersiz kaldığını ileri süren Maviş, “beceri ve irade eksikliği” eleştirisinde bulundu.

Eğitimde hala temel altyapı sorunlarıyla uğraşıldığını belirten Maviş, öğrencilerin yüzde 21’inin konteyner sınıflarda, yüzde 18’inin ise inşaat halindeki okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Bu durumun geçici olmaktan çıktığını kaydeden Maviş, velilerin ve okul aile birliklerinin daha talepkar olması gerektiğini ifade etti.

Maviş, bunun yanında ülkedeki sorunlara karşı toplumun daha kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Eğitimin niteliğini konuşamıyoruz çünkü veri yok"

Eğitimin niteliğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenli ve şeffaf veri paylaşmamasından dolayı konuşulamadığını öne süren Maviş, okulların önemli bir bölümünde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu, özel eğitim ve teknolojik donanımın okuldan okula değiştiğini görüşünü dile getirdi.

Eğitim bütçesinin kağıt üzerinde büyük görünmesine rağmen öğrenci başına düşen yatırımın düşük kaldığını söyleyen Maviş, bütçenin büyük bölümünün personel giderlerine ayrıldığını, okul yapımı ve donanım için yetersiz olduğunu belirtti.

Maviş, bazı temel ihtiyaçların ailelerin, okul aile birliklerinin, belediyelerin ve hayırseverlerin desteğiyle karşılanmasının “sürdürülebilir” olmadığını söyledi.

Maviş, teknoloji ve yapay zeka çağında eğitimin mevcut koşullarla geleceğin mesleklerine hazırlanmakta zorlandığını ifade etti; yazılım-kodlama gibi alanların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

-"Akran zorbalığı ve şiddete karşı sosyal hizmetler devreye girmeli"

Bunun yanında, akran zorbalığı ve okul şiddeti gibi sorunların arttığını belirten Maviş, sosyal hizmetler ve psikolojik destek mekanizmalarının daha etkin çalışması gerektiğini kaydetti.

Özel okul tercihlerine de değinen Maviş, bunun temel nedeninin nitelikten ziyade kamudaki altyapı ve imkan eksiklikleri olduğu görüşünü paylaştı. Maviş, özel okulların aileler için oluşturduğu mali yüke dikkat çekti.