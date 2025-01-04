Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elektrik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği yeni yıl etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, herkesin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmak için Haspolat’a yeni bir kapı açmak istediklerini, Rum tarafının ise mantık dışı taleplerde bulunduğunu ancak Türk tarafının Haspolat konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Haspalat Bölgesinde sınır kapısı açılmasının, iki taraf arasındaki ticari ve insani ilişkilere katkı yapacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını vurguladı.

Artan enerji ihtiyacına karşılık yenilenebilir enerji teknolojilerinden faydalanılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, güneşten elektrik üretiminin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin gelişip kalkınmasında elektrik mühendislerinin yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi konularında yapacakları çalışmaların son derece önemli olduğunu anlattı.

Akaryakıt kullanımından vazgeçilmesi ve güneşten elde edilen elektriğin değerlendirilmesi için Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki enerji sorununu büyük oranda çözmek amacıyla Rum tarafına öneride bulunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının Türkiye üzerinden Avrupa Enterkonnekte Sisteme dahil olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik mühendislerine büyük görevler düştüğünü belirterek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.