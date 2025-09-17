Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altun ve Yönetim Kurulu’nu kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün önemli başarılara imza attığını ve her geçen gün altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca başarı dileyerek, önemli çalışmalara imza atacaklarına duyduğu inancı ifade etti.

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün Güzelyurt'a ve gençliğe sahip çıkmasının önemine değinen Tatar, kulübün ekip ve altyapı anlamında gelişme sağlayarak ilerleyeceğine inancının tam olduğunu belirtti ve yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diledi.