Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın zirvelerinde temsil eden merhum dağcı Birkan Uzun'un anısını yaşatmak amacıyla Kalkanlı-Anıt Ağaçlar parkurunda bir anı yürüyüşü düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğe karılarak, konuşma yaptı ve "Birkan Uzun yalnızca zirveleri değil, zihinleri de aştı. Çıktığı her zirvede Kıbrıs Türk halkının sesi oldu. Ambargoları ve izolasyonu gündeme taşıdı. Gençlerimize azmi ve kararlılığıyla örnek oldu” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını dağlara, mücadeleye ve başarıya adamış olan Birkan Uzun'un, Kuzey Kıbrıs’ın adını dünyanın en yüksek noktalarına taşıyan bir sporcu olarak hafızalara kazındığını belirterek, genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen, hedefleri ve duruşuyla ardında güçlü bir miras bıraktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’u bir kez daha rahmetle andı; tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.