Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlettir. Biz bir milletiz, aramıza nifak sokulmasına asla müsaade etmemeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, halkı sağduyuya davet eden Cumhurbaşkanı Tatar, polisin ve yargı organlarının, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her türlü girişime karşı gereken tüm adımları, hukuk çerçevesinde kararlılıkla atacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Büyük emek verdiğim ve Türkiye’nin desteğiyle yürüttüğüm Kıbrıs siyasetini, halkın onayıyla önümüzdeki dönemde de sürdüreceğime inanıyorum” dedi.

-"Olaylar toplumsal huzurumuzu ve devlet kurumlarımızın işleyişini ciddi şekilde etkiliyor”

“Son günlerde ülkemizde başörtüsü meselesi etrafında gelişen olaylar, toplumsal huzurumuzu ve devlet kurumlarımızın işleyişini ciddi şekilde etkiliyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin ve ilgili sendikaların, yapıcı bir uzlaşıya varmak adına tüm iyi niyetleriyle ortak bir mutabakata ulaşacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Bu hassas dönemde yaşanan bazı provokasyonlara da dikkat çeken Tatar, “Vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanarak meydanlarda dile getirdiği tepkiler, devletimizin dikkatinden kaçmamıştır. Ancak geldiğimiz noktada bazı protestolar, sadece eğitim alanında değil, birçok resmi kurumda da hizmetlerin aksamasına yol açıyor. Siyasete alet edilen bu durum karşısında yaşanan ve yaşatılanlar, kabul edilemez bir noktadır. Daha da vahimi, sosyal medya üzerinden maksatlı ve provokatif söylemlerle halkımızı ayrıştırmaya çalışan art niyetli çevrelerin devreye girmesidir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türkü ile Anadolu’dan gelen kardeşlerimiz arasında fitne tohumu ekmeye çalışan bu kişi ve gruplar, doğrudan devletimizin birlik ve beraberliğine kastediyor.” diyen Tatar, böyle kişilere itibar edilmemesini ve açıklamalarının dikkate alınmamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile iyi ilişkilerimiz ve almış olduğumuz tam destekle egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelinde Kıbrıs siyasetini bugüne kadar sürdürdük. Bu siyasetle, 60 yıla yakındır süregelen federasyon görüşmelerini ve sonuca yaklaşılan her masayı devirenin Kıbrıs Rum Kesimi olduğunu, ısrarla ve inatla BM, AB ve diğer paydaşların görmesini sağlayarak Kıbrıs Türk halkının da bu adada güçlü bir biçimde var olduğunu dile getirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yürütülen politika çerçevesinde iki devletli politikaya desteğin yüzde 50'nin üzerine çıktığı, federasyon desteğinin ise yüzde 25'lere düştüğü yapılan uluslararası anketlerde açıkça görülmektedir. Bu süreçte Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin önemini benimseyen ve isteyen sayısı ise yüzde 90'lara vardı. Beş yıldır olduğu gibi, 11-13 Nisan tarihleri arasında katıldığımız Antalya Diplomasi Forumunda da Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı davasını anlatmaya devam ettik ve edeceğiz."