Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti.

Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman Kıbrıs Türkünün onuru bağımsızlığı, özgürlüğü ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri savunduğunu belirterek, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Derviş Eroğlu’ndan aldığı sorumluluğun, Kıbrıs Türkü’nü başkalarının insafına bırakmadan geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşma olması gerektiğini, federasyon temelinde çözüm ile Türkiye’nin askeri varlığı ve garantörlüğünün ortadan kalkacağını anlatan Tatar, Annan Planı döneminde “Bu çağda savaş olmaz” diye algı yaratıldığını ancak o tarihten günümüze dünyada savaşların ve katliamların artarak yaşandığını ifade etti.

Güçlünün güçsüzleri ezdiğini belirten Tatar, “Bu çağda savaş olmaz” diyenlere yakın coğrafyaya bakmalarını tavsiye ederek, Gazze’de ve Ukrayna’da yaşananların ortada olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi ve yeni müzakerelere başlanmayacağına işaret eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin gündeme getirilmesi ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantılarında Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu dile getiren Tatar, ambargonun kaldırılması, KKTC’nin tanınması ve temas kurulması çağrısı yapıldığının hatırlattı.

Türkiye ile iyi ilişkilerin devam etmesiyle devletin güçlenmeye devam edeceğini aktaran Tatar, pandemi ve 6 Şubat depreminin etkilerine rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü, istikrarın devam etmesiyle gelişimin de süreceğini vurguladı.

-Ömürlü: “TC’nin varlığı ve garantörlüğü en büyük teminat…”

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de konuşmasında, iki ayrı eşit egemen devletin halkı geleceğe taşıyacak en doğru yol olduğuna işaret etti, ambargolara rağmen halkın iradesinin devletin yanında olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının en büyük teminat olduğunu anlatan Ömürlü, milli mücadeleyi desteklediklerini, iki devletli çözüm siyasetini hayati gördüklerini ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın kararlı duruşundan ilham aldıklarını kaydetti.