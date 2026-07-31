Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'da Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.

AA’nın aktardığına göre kütüphanenin açılışında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Ersin Tatar da birer konuşma yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Yaşar Kemal'in adını, sadece Türkiye'de değil dünyada da nam salmış, Türkiye'nin geçmişini, bugününü ve vicdanını çok iyi özetleyen büyük bir yazar olarak kütüphanede yaşatacaklarını ifade etti.

Kütüphanenin açılışında konuşan Ersin Tatar da “kendilerinin Kıbrıs'ta Osmanlıların temsilcileri olduklarını” söyledi.

Gençlere seslenen Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecekte yönetecek gençler okuyarak, aydınlanarak, dünya medeniyetlerini iyi tanıyarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, bağımsızlığı ve güçlü geleceği için elbette kendi güvenliği bakımından da Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması ve ilelebet büyük Türk coğrafyasının bir parçası olması için gayretlerini o yönde, eski yöneticilerin olduğu gibi gençlerin de aynı düşünceyle Kıbrıs politikasını, milli siyaseti devam ettireceklerdir."

Daha sonra Tatar, kütüphanenin konferans salonunda "Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konferans verdi.