Türkiye’de internet sağlayıcısı Turknet, “Türkiye genelini etkileyen kesinti yaşandığını” açıkladı. Şirket, kesintinin giderilmesi için çalıştığını bildirdi.

NTV’nin aktardığına göre internete erişim sağlayamayan kullanıcılar sosyal medyada internet kesintisi sorunlarıyla karşılaştığını bildirmeye başladı.

Türknet kesintiye ilişkin şu açıklamayı yayınladı:

"Değerli kullanıcılarımız, Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.”