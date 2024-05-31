Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Avustralya Dışişleri Bakanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada Alexander Downer’i görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisinin Kıbrıs sorunu hakkında çok tecrübeli olduğuna dikkat çekti.

Alexander Downer’in eski Avustralya Dışişleri Bakanı ve BM’de Kıbrıs’la ilgili 6 yıl görev yapan biri olarak Kıbrıs ile ilgili süreci ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Alexander Downer’in gelecekle ilgili görüşlerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde ayrıca Kıbrıs sorununun çözümü için yeni siyasetten bahsetti, yeni ve resmi müzakerelere egemen eşitlik, eşit uluslararası statümüzün teyidiyle başlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır görüşülen federal temelde çözümle bir yere varılamadığını, federal müzakerelerin tüketildiğini bu nedenle federasyon için müzakerelere başlanmayacağını ifade etti.

-Downer: “Yeni ve yaratıcı fikirler görüşülmeli”

Alexander Downer de kabul sonrasında yaptığı açıklamasında Kıbrıs’a geri gelmekten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kıbrıs sorunu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile fırsatları konuştuklarını söyledi.

Kıbrıs’ta çözüm için 6 yıl çalıştığını anlatan Alexander Downer, Kıbrıs konusunda halen aynı görüşlerin tekrarlandığını aynı görüşlerle bir yere varılamayacağını bu nedenle yeni ve yaratıcı fikirlerin görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Alexander Downer ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.

İngiltere’de faaliyet yürüten Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası’nın Eş Başkanı Çetin Ramadan da kabulde yer aldı.