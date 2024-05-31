Futbol

Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesi dünya basınında

31 Mayıs 2024 Cuma 14:58 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2024 Cuma 15:07 | Kaynak : TRT SPOR

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2+1 yıllık prensip anlaşmaya varması dünya spor basınında geniş yer buldu. İşte dış basında Mourinho haberinin yansımaları...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getiriliyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaştığı haberi daha imza atmadan dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Corriere dello Sport

''Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho, yedek kulübesine dönmeye hazır.''

Tuttosport

''Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine ger dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak.''

A Bola

''Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak ilan ettiği Jose Mourinho, mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Mourinho 2013-14'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın.''

Daily Mail

''Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra 2 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Portekizli teknik adamın hedefinin Suudi Arabistan olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak.''

The Sun

''61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen 4 ay içerisinde Manchester United da dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi ile anlaşmanın eşiğinde.''

The Mirror

''Mourinho, Roma'dan ayrılmasının ardından ilk işine giriyor. Portekizli bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester United'lı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak.''