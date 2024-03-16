Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tepebaşı Lale Festivali kapsamında Girne Bölgesi Okullarının Doğa Yürüyüşüne katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, her gün sabah erken kalkıp, sağlığı için yürüdüğünü belirterek, gerek KKTC güzelliklerini aktarmak, gerekse halkı yürüyüşe teşvik etmek için yürüyüş esnasında çektiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Sürekli yapılan yürüyüşün insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğada yapılan yürüyüşün keyfini çıkarmak ve nimetlerini değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılımın yüksek olduğunu görünce mutlu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin geçmişe göre daha duyarlı olduğunu kaydetti.

İyi bir eğitim yanında kişisel gelişim ve sosyalleşmenin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çağımızın teknolojik gelişmelerinden yararlanırken, doğal güzelliklerinden de mahrum kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sporun kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayata ve güzelliklere bakarak spor yapmak, yürümek ve sağlıklı yaşama sahip olmak kendinize ve sevdiklerinize yapacağınız en güzel iyiliktir” diyen konuştu.