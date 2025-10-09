Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Girne ve Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti.

Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Girne Polis Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi. Şeref defterini imzalayan Tatar, çalışanları selamladı.

Tatar ardından Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nu ziyaret ederek sürüş ehliyeti sınavına girmek için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Tatar devamında Girne Belediyesi, Girne Kaza Tapu Amirliği Girne Kaymakamlığı, Tarım ve Hayvancılık Dairesi, Girne Dr Akçiçek Hastanesi, Milli Arşiv Dairesi, Veteriner Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

Tatar, burada Sosyal Sigortalar, Gelir ve Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Çalışma Dairesi çalışanlarını ve vatandaşları selamladı.

Girne Turizm Limanı’nda Baş Klavuzluk ve Liman Başkanlığı ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ni ziyaret eden Tatar, Girne Çarşısı, Türk mahallesi, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve Karaoğlanoğlu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar’a ziyaretinde Maliye Bakanı Dr Özdemir Berova ve UBP Girne Milletvekili Dr Hasan Küçük eşlik etti.