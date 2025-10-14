Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Girne’de düzenlenen mitingde halka hitap ederek, KKTC’nin geleceğine dair vizyonunu anlattı.

Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar, halkın Cumhurbaşkanı olarak tüm vatandaşları kucakladığını ve Atak Diplomasi anlayışıyla yola devam edeceğini vurguladı.

Miting öncesinde Tatar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Tatar, Girnelilere hitabına, "En parlak şehir... Doğal güzellikler yanında kültür, sanat, ekonomi ve KKTC mührünü taşıyan ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum." diyerek başladı.

Siyasi görüş, köken veya oy tercihi fark etmeksizin bütün vatandaşlara hizmet ettiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Halkımızın her bir ferdi benim için kıymetlidir, önemlidir. Halkın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı olarak makamda oturan değil, daima halkımın, sizlerin arasında oldum. Gece gündüz sizlerin dertleriyle dertlendim. Hiç kimsenin kökenine bakmadan her vatandaşımıza samimiyetle hizmet ettim. Halkın içinden çıktım, şimdi, uluslararası arenada halkımı temsil ediyorum."

- “CTP ve adayı halkın içinde olmamdan rahatsız”

Cumhurbaşkanı, CTP ve adayının kendisinin köy gezilerinden, düğün ve cenazelere katılımından rahatsız olduğunu söyleyerek, “ 'Ersin Tatar neden bu kadar çok köy geziyor, düğünlere, cenazelere gidiyor, neden bu kadar halkın içinde dolaşıyor' diye kızıyorlar. Cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilir. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın halkıyla, sizlerle görüşmesinden neden rahatsız oluyorlar?” ifadelerini kullandı.

Tatar, sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine bağlı olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Ben Ersin Tatar’ım. Bu toprakların evladıyım. Sizlerin içinden çıkmış biriyim. Ben vesayet tanımam. Sadece ve sadece sizlere, Kıbrıs Türk Halkının iradesine bağlıyım. Gerisi bize vız gelir.”

CTP adayı Tufan Erhürman’ı destekleyen bazı gazetecilerin kendisine "Atatürk düşmanı" iftirasını yönelttiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

“Sırf oy uğruna bu kadar büyük bir yalanı hiç utanmadan söyleyebiliyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’e, Yunan’ı İzmir’de denize dökmüş, Anavatan Türkiye’yi kurmuş, tarih yazmış bir kahramana karşı olduğumuzu söylemeye nasıl cüret edersin? Biz Atatürk’e inananların adayıyız ancak onlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığından Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından rahatsız oluyor. Mitinglerde Türkiye ve KKTC bayrağı taşımıyorlar”

- “CTP’nin yolu Rum ve Türkiye karşıtı oyunlar”

Tatar, CTP ve adayına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bize bu iftiraları atanların yolu bellidir. Kıbrıs Türkü’nü eşiti olarak görmeyenlerin, Türkiye’nin garantörlüğü kalksın, Türk Ordusu adadan çıksın diyenlerin, Rum milliyetçisi AKEL’in yoludur. Göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak KKTC’yi parçalamak isteyenlerin, Türkiye’ye işgalci diyenlerle beraber yürüyenlerin yoludur." dedi.

"Onların parti tüzüklerinde federasyon var. Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi var." ifadeleriyle Tatar, karşı cephenin programını ve niyetini eleştirdi ve “Devletimize sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.” dedi.

“Federasyon naraları atanlar şimdi 'çözüm vadetmiyorum' diyor.” diyen Tatar, şunları söyledi:

“CTP’nin adayı iki hafta önce ‘Kıbrıs meselesini ben çözerim’ diyordu. Ama çözebildiler mi? Hayır çözemediler. Şimdi ne diyor? 'Çözüm vaat etmiyorum'. Onun tek vaadi Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama yapmaktır, KKTC’yi Rum devletine yama yapmaktır.”

Tatar, CTP adayının 15 aylık başbakanlık dönemini eleştirerek, “Girne ve Kıbrıs Türk halkı için bir tane eseri oldu mu? İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayamadılar çünkü CTP karşı çıktı. Maaşları ödeyemediler, hükümetten kaçtılar. Kaçıp giderken de ‘Ersin Tatar hükümeti kursun’ dediler. Biz devraldık ve bugüne geldik. Başbakanlığım dönemimde başlattığım projeler, Ünal Üstel döneminde tamamlandı ve tamamlanıyor. Bizim farkımız budur” ifadelerini kullandı.

- “Makam için aday değilim”

Tatar, halka hizmetin peşinde olduğunu belirterek, “Makam için aday değilim. Bizim farkımız, içi boş, soyut vaatlerin olmayışıdır. Bizde iş var, hizmet var, eser var. Bunları şaşırtan da budur.” dedi, Tatar Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunmayı sürdürdüğünü ise şu sözlerle vurguladı:

“Rum tarafı AB’den ucuz kredi ve fon aldı, Kıbrıs Türküne ise kırıntısını bile vermedi. 2017’de Crans Montana’da tavizlere rağmen masayı yıktılar. Federasyon defterini kapattık. Eskimiş müzakerelerden Atak Diplomasi aşamasına geçiyoruz.”

Tatar, Rum tarafının silahlanmasını eleştirerek, “Rum kesimi hem İsrail’den hem ABD’den hem AB’den silah alıyor. Son beş yılda 3,5 milyar dolardan fazla bir parayı silaha, füzeye yatırdılar. Kimin için silahlanıyor Rum kesimi? Bir de çıkıp barış güvercini pozu kesiyorlar.” dedi.

- “Atak diplomasi her alanda güçlü siyasettir”

Atak Diplomasi’yi KKTC’nin her alanda güçlü siyaset izlemesi olarak tanımlayan Tatar, şunları söyledi:

“Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide Anavatan Türkiye ve Türk Devletleri ile KKTC’ye daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak Diplomasi KKTC’yi dünyaya daha çok açmaktır.”

Tatar, Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne değinerek, “Kendi bayrağımızla karşılandık, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de stratejik bir kale olduğunu söyledik. 180 milyonluk Türk ailesinin ayrılmaz parçası olduğumuzu vurguladık. Türk Gençlik Akademisi önerimizi yaptık.” ifadelerini kullandı.

Tatar, Girne’deki altyapı ve sağlık yatırımlarını şu şekilde aktardı:

“Alsancak-Girne Çevre Yolu tamamlandı ve trafik rahatladı. Çatalköy-Girne çift şerit yolu büyük bir hızla tamamlanıyor. Girne’nin göz bebeği Antik Liman geçtiğimiz yıl yenilenmişti, önümüzdeki yıl kıyının temizlenmesini hedefleyen 4. aşama çalışmaları büyük oranda tamamlanacak. 114 hasta yataklı ve 10 yoğun bakım yataklı Yeni Girne Devlet Hastanesi bitmek üzere ve açılışını kısa sürede yapacağız. Girne Asker Hastanesi geçtiğimiz yıl hizmete açıldı ve KKTC vatandaşları randevuyla hizmet almaya başladı. Önümüzdeki dönemde Girne’de ihtiyaca göre yepyeni bir okul inşa edeceğiz.”

Tatar, iletişim ve teknoloji alanında da önemli adımlar atıldığını dile getirerek, “Fiber optik altyapı çalışmaları ile KKTC süper hızlı internet altyapısına kavuşacak. Sadece evler değil, okullarımız ve üniversitelerimiz de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacak. Mobil hatlarda 5G teknolojisi, Türkiye ile paralel şekilde ülkemize de getirilecek.” dedi.

Yatırımların yanı sıra kamu hizmetleri ve sosyal alanlarda da adımlar attıklarını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Yeni Cumhuriyet yerleşkemizi açtık, Yeni Meclis binamızı açtık. Devasa Cumhuriyet Parkımızı, Milli Kütüphanemizi yaptık, yapıyoruz ve açılışını halkımızla birlikte yapacağız. Bu projelerin hayata geçmemesi için CTP ve Erhürman protesto gösterileri yapıyordu. Öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacağız; halkımızın refahı, eğitimi ve sosyal yaşamı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

- “Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini kendi kuracak”

Tatar, halkı sandığa çağırarak, “19 Ekim’de vereceğimiz karar net olacak: Kendi geleceğimizi kendimiz kuracağız. Malımız mülkümüz elimizden alınmayacak, ailemiz tehdit edilmeyecek, Rum’un pazarlık masasına kurban edilmeyeceğiz.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve demokrasisi için mücadele ettiğini belirterek, “Yıllarca denenmiş federasyon modelleri tükendi. Adil ve kalıcı çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletle mümkündür. Biz çatışma değil, karşılıklı saygıya dayalı iş birliği istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar, Rum tarafının provokasyonlarına karşı uyarıda bulunarak, “Ne Güzelyurt’tan, ne Lefke’den, ne Karpaz’dan, ne Lefkoşa’dan, ne Gazimağusa’dan, ne Lapta’dan, ne İskele’den, ne Girne’den vazgeçeriz. Hodri meydan, cesareti olan gelsin de alsın bakalım.” dedi.