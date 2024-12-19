Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günkut Ajans’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmalarında bu yıl dereceye girenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Miss Kuzey Kıbrıs 2024 yarışması birincisi Ece Kurt, ikincisi Sevgen Polat, üçüncüsü Birgül Saraçoğlu ile Bay Kuzey Kıbrıs 2024 yarışması ikincisi Hüseyin Aysan ve üçüncüsü İsmail Sağlamer, Günkut Ajansı kurucusu Bülent Günkut ile birlikte Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl düzenlenen organizasyona büyük emek verildiğini belirterek, yarışmayı kazananların en iyi şekilde KKTC’yi temsil edeceklerine inanç belirtti.