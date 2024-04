Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Brüksel’de görüşecek olmasının akabinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Guterres’le Brüksel’de bir araya geleceğinin açıklanması, Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Guterres’le Dolaylı” (Görüşme ) – BM Genel Sekreteri Anastasiadis ve Tatar’la Yarın Görüşerek İmkansızı Deniyor Brüksel’de Dolaylı Gelişme” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Brüksel’de her iki liderle de görüşme kararı aldığını yazdı.

Gazete, Guterres’in yarın Brüksel’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olan randevusu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar’dan gelen talebi de geri çevirmediğini, her iki liderle de Brüksel’de ayrı ayrı görüşme kararı aldığını vurguladı.

“Ersin Tatar’ın, Türkiye’den aldığı; Kıbrıs Rum tarafının hiçbir hamlesini karşılıksız bırakmama talimatı sonrasında BM’den ısrarla eşit muamele talebinde bulunduğunu” iddia eden gazete, Tatar’ın girişimlerinin yanıtsız kalmadığını ve Guterres’in her iki liderle de görüşme kararı aldığını belirtti.

Brüksel’deki bu görüşmelerin ardından, Kıbrıs sorununun bundan sonraki ilerleyişinin nasıl olacağının ortaya çıkmasının beklendiğini belirten gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise, çözüm sürecinin ilerlemesi için bazı şartlar ortaya koyduğunu öne sürdü.

Haberde, Tatar’ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da yer verildi.

PAPADOULOS SPEHAR’LA GÖRÜŞTÜ

Gazete haberinin devamında ise, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştüğünü, görüşmenin ana konusunun, Türkiye ve KKTC’nin “kabul edilmesi mümkün olmayan iki devletli çözüm tezi” olduğunu aktardı.

Papadopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk tarafının ilk kez resmen iki devletli çözüm önerisini gündeme getirdiğini hatırlatarak “müzakere temeli netleştirilmeden yeni bir konferans gerçekleştirilmesinin büyük bir hata olacağı” görüşünü savundu.

Diğer gazeteler ise Brüksel’deki AB zirvesini ve Anastasiadis ile Tatar’ın Guterres’le gerçekleştireceği görüşmeyi şu başlıklarla yansıttılar:

Politis; “Avrupa Konseyi Gölgesinde Kıbrıs Sorunu Konusunda Yoğun Düşünceler”.

Alithia; “Guterres Tatar’la Da Görüşüyor”.

Haravgi; “Guterres Brüksel’de Tatarla Da Görüşecek”.

