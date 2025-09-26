Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme için New York’a gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, New York’a varmasının hemen ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Görüşmenin yerel saatle 19.15’te, Kıbrıs saatiyle Cumartesi sabaha karşı 02.15'te başlaması bekleniyor.

Temmuz ayında New York’ta gerçekleştirilen geniş formatlı toplantıda, 3’lü bir değerlendirme toplantısı kararı alınmıştı. Bu çerçevede gerçekleştirilecek görüşme yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Hristodulidis'le yapacağı görüşme yarın saatle saat 12.30’da, Kıbrıs saatiyle 19.30’da başlaması planlandı. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerin ardından basına açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Özel Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik edecek.