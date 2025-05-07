Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesinde büyük katkıları olduğunu söyledi.

Üretimin önemini vurgulayan Tatar, “Girdi maliyetleri yüksek olabilir, rekabette sıkıntılar olabilir ama hiçbir zaman üretimin yerini ithalat alamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 37’nci Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Mehmet Nizam ve yeni yönetimi kabul etti. Nizam kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdim etti.

-Tatar: “Çiftçiler Birliği’nin varlık mücadelemizde büyük katkıları var”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Birlik Yönetim Kurulu’nu yeni yerleşkede ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne kendilerine böyle bir yerleşkeyi layık gördükleri için teşekkür eden Tatar, “Bunun KKTC’nin bir simgesi olarak, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün ifadesi olarak yapılması ve bizlere armağan edilmesi elbette çok büyük değer taşımaktadır.” dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesinde büyük katkıları olduğunu vurgulayan Tatar, Kemal Deniz, Behçet Mirata, Hüseyin Gültekin ve daha nice isimlerin hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Küresel ısınma, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı bugünün koşullarında üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Girdi maliyetleri yüksek olabilir, rekabette sıkıntılar olabilir ama hiçbir zaman üretimin yerini ithalat alamaz. Çünkü bu stratejik ve güvenlik meselesidir.” dedi.

Topraklara sahip çıkma, suyu tasarruflu kullanma ve verimliliği artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin ve çiftçilerin ülke ekonomisine yaptığı katkıların korunması gerektiğini söyledi. 13 bine varan kayıtlı çiftçinin ve ekmeğini bu sektörden kazanan emektarların mücadelesinde, Birliğin tecrübesi ve kurumsal yapısıyla katkılarının çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Tatar, “Eskiden olduğu gibi bundan sonra da sektöre yön vermek, sektörün sıkıntılarının aşılması için sizlere yardımcı olabilmek hepimizin görevidir.” diye konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un üreticilerin arasından geldiğini ve görevini başarıyla sürdürdüğünü belirten Tatar, Çavuş’un, sektöre olan duyarlılığı, hassasiyeti ve desteklerinin devam ettiğine dikkat çekti. Beş yıla yakın Maliye Bakanı, iki yıl da Başbakan olarak görev yaptığı için bu konularda kendisinin de tecrübe sahibi olduğunu kaydeden Tatar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve her türlü doğal felakete karşı daha fazla hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Felaketlerde üreticiyi koruyan Tarım Sigorta Fonu'nun doğru bir mekanizma olduğunu kaydeden Tatar, KKTC ekonomisi büyüdüğü için fonun kaynağının artırılabildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede turizm faaliyetlerinin arttığını, yükseköğretimin de her türlü sıkıntıya rağmen niteliğinin arttığını ve artmaya devam edeceğini belirtti.

Sanayi bölgelerinde büyük yatırımların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, inşaat sektöründe Rum tarafının saldırganlığının sıkıntı yarattığını belirtti. Bu konuda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, “Evet bizi rahatsız edebileceksin, bize sıkıntı yaratabileceksin belki ama başaramayacaksın.” dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Günün sonunda ilahi adalet diye bir şey vardır. Günahsız insanları bu şekilde korkutarak, KKTC ekonomisine zarar vereceğini düşünürsen uzun vadede sen kaybedeceksin. Çünkü güven erozyonu ile zaten istediğini alamayacak. İnşaat sektörü önemli bir sektör olarak yoluna mutlaka devam edecektir.”

Türkiye’nin, ekonomik ve mali iş birliği protokolleriyle sektörlere katkısını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen dönemde tarım sektörünün hem albenisini artıracağını hem de teknolojik gelişmelerle daha sürdürülebilir bir yapının ortaya çıkması ötesinde güçlenmesiyle, KKTC’nin geleceğinde söz sahibi olacağını kaydetti.

-Nizam

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ise, Birliğin 37’nci Genel Kurulu’na katıldığı için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. “Atalarımızdan gelen bir örgütü bugünlere taşımak bizim için ayrı bir gururdur.” diyen Nizam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin dünya çapında tanındığını söyledi.

Ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörün tarım sektörü olduğunu vurgulayan Nizam, kurak bir coğrafyada yılmadan, bıkmadan çalışan bir örgüt olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Nizam, “Çok güzel bir yer. Biz buraya geldiğimizde kendimizi başka bir ülkede sandık. Gerçekten ülkeye yakışır bir yapı.” diye konuştu.

Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt’ta narenciyeye can suyu olduğunu ifade eden Nizam, Mesarya bölgesi için de çalışmaların başlatıldığını söyledi. Bu kurak yılda adanın hiçbir yerinde ekin yokken, Güzelyurt bölgesinde kısmen de olsa sulanmış ekinler olduğunu ve bunun ülkeye tohum olarak geri döneceğini ifade eden Nizam, “En büyük sıkıntımız da bu yıl tohumdur. Hayatımızı idame ettirmek için tohuma ihtiyacımız vardır.” dedi. Mehmet Nizam, Türkiye’den gelen suyla ata tohumunu ilerletme şansı bulacaklarını dile getirdi.

Kendisinin Birliğin dokuzuncu başkanı olduğunu ifade eden Nizam, ikinci başkanın Cumhurbaşkanı Tatar’ın kayınpederi Kemal Deniz olduğunu işaret ederek, Deniz’in, Birliğin kurulmasında hak sahibi olanlardan biri olduğunu vurguladı. Nizam, “Bugün onların bayrağını taşıyanlar bizleriz.” dedi.