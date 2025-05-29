Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Tatar ve Holguin bu hafta içinde ikinci kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 10.00’da başladı. Görüşmenin bir bölümünde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Cumhurbaşkanlığı heyeti de yer alacak.

Tatar ve Holguin’in görüşmenin ardından basına açıklama yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, mülkiyet konusundaki tutuklamalara son verilmeden ilerlemenin mümkün olmadığını vurgulamıştı. Tatar, söz konusu sıkıntıların düzeltilmeden üçlü görüşmenin bir faydası olmayacağını kaydetmişti. Marttan bugüne işin boyutunun değiştiğini, Güney Kıbrıs’ın “terörize hareketlerinin” artarak devam ettiğini söyleyen Tatar, diğer konularda ilerleme kaydedilmesi ve temmuzda gerçekleşecek olası toplantının anlamlı olması için bu faaliyetlerinin durması gerektiğini belirtmişti.

Holguín ise Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinlediğini belirtmişti. Holguin, bunun yanında görüşmede mart ayında Cenevre’de tarafların mutabık kaldığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunun ele alındığını temmuzda New York’taki bir sonraki görüşme için bu konularda sonuç elde etmeleri gerektiğini söylemişti.

- Holguin’in görüşmeleri

Holguin’in bu haftaki görüşmeleri; Kolombiyalı diplomatın yeniden atanmasının ardından adaya yaptığı ilk ziyaret kapsamında gerçekleşiyor.

Holguin, hafta içerisinde, liderlerin yanında, liderlerin temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelau ile toplantı yaptı. Kültürel Miras ve Çevre teknik komiteleriyle görüşen Holguin, yeni kurulan İki Toplumlu Gençlik Komitesi’yle de bir araya geldi.

Holguin’in Hristodulidis’le cuma günü yeniden görüşmesinin ardından, cumartesi günü adadan ayrılması bekleniyor.

Holguín, programı kapsamında, Kıbrıs ziyareti sonrası, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta temaslarda bulunacak.