Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan; Kalavaç köyü sakinlerinden Şifa Çelik’in hayatının anlatıldığı belgesel filminin gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Dünya Savaşı sonrası kıtlıkla mücadele ederek, zor şartlarda ailece kenetlenen ve yoktan var etmeyi ilke edinmiş demokrat bir Kıbrıs Türk kadını olan Şifa Çelik’in hayatının anlatıldığı belgesel filmini izledi.