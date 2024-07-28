Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3’ncü Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması Sergisi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, 3’üncüsü düzenlenen sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uluslararası sanatçıların katılımının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, haksız izolasyon ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz kalan Kıbrıs Türkü’nün çağdaş ve evrensel bir dille kendisini tüm dünyaya tanıttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanatı yaratıp ve yaşatarak geleceğe aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Zengin bir tarihe sahip olan Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de, ticaret yolları ve kültürlerin kesiştiği bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, insanların yaşamlarını yitirdiğini ancak yaptığı eserlerin kalıcı olduğunu ve yaşadıkları dönemi yansıttığını aktardı.

Güzelyurt’un tarım, su ve narenciye ile ön plana çıktığını ve ülkenin değerli bir noktası olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’ta uluslararası kültür ve sanat etkinliklerinin yapılmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergide emeği geçen sanatçıları tebrik ederek yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.