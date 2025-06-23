Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın kabul edilemeyecek acımasızlıklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü’nün en büyük zenginliği barıştır, huzurdur, bunun değerini bilmek lazım” dedi.

Tatar, bağımsızlığın, özgürlüğün ve güvenli yaşamın her şeyden önemli olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Başkanı Tomris Mahirel ve birliğin yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

-Tunceri

Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının ve burada alınacak kararların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ederek, nezaket ziyaretinde bulunup Ersin Tatar’a bu duygu ve düşünceleri iletmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar’a başarı da dileyen Tunceri, binanın yapımına katkılarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının ve Türk kadının ayakta durması için verdiği mücadeleye de işaret eden Halide Tunceri, birliğin arşivinin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili hedeflere dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin kadınlar ve mücahitler için yaptıklarının, Türkiye ile yazışmalarının yer aldığı arşiv dosyalarını her açtıklarında heyecanlandıklarını söyleyen Tunceri, bunların gençlerin de kolayca ulaşabileceği dijital platforma aktarılmasını istediklerini dile getirdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, birliğin çalışmalarını gençlere örnek olma anlamında da çok değerli bulduğunu vurguladı.

Teknoloji çağında hızlı değişimler yaşandığına işaret eden Tatar, geleneklerine bağlı, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine önemli katkıları olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin geçmişte yaşananları yeni kuşaklara aktarmak için de önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin merhum başkanlarından Süheyla Küçük’ü rahmetle anarak, Onursal Başkan Gülten Feridun’a da sevgi ve selamlarını iletti.

-“Kıbrıs Türkü’nün en büyük zenginliği barıştır, huzurdur”

Konuşmasında son dönemde yaşanan gelişmelere de işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın insanoğlunun kabul edemeyeceği acımasızlıklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün en büyük zenginliği barıştır, huzurdur, bunun değerini bilmek lazım. Bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, hürriyetimiz ve güvenli yaşamımız her şeyden önemli” dedi.

Ülkedeki sivil toplum örgütlerinin üyelerine, üyeleri üzerinden de vatandaşlara, Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve istikrarının önemli olduğu mesajını vermesinin önemli olduğunu da kaydeden Tatar, bu günlere kolay gelinmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Mahkeme binasının da yer aldığı yerleşke hakkında da konuşan Tatar, Milli Kütüphane’nin de bulunduğu 400 dönümlük parkın 20 Temmuz’da açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde faaliyetlere yönelik imkanlar, konferans salonları olduğunu da anımsatan Ersin Tatar, halka açık olan bu mekanlarda sivil toplum örgütlerinin de toplantılar yapabileceğini dile getirdi.