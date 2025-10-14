Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, hedeflerinin devleti güçlendirmek ve tanıtmak oldıuğunu söyledi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Tatar Limasollular Derneği Başkanı Müge Tancer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye ile Mali ve İktisadi İş Birliği protokollerinin partisinden gelen olumsuz görüşler sebebiyle imzalanmadığını, bu nedenle sıkıntı de yaşandığını söyledi.

Erhürman’ın yürüttüğü siyasetin federasyon olduğunu hatırlatan Tatar, bu zihniyetin Türkiye Cumhuriyeti’ni adadan çıkarmak ve Kıbrıs Türkü’nü Rum’a yama etmek olduğunu savundu.

Tufan Erhürman’ın parti meclisine sormadan hareket etmediğini de söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Geçmişte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanmadı çünkü partisi ret etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’ne geldi ancak parti olarak katılmadılar. Şimdi söylemlerini değiştiler ancak günün sonunda parti meclisine göre hareket ediyorlar. Savundukları ise federasyondur. Garantör ülke Türkiye iki devletli çözüm siyasetini savunurken, federasyonu nasıl görüşecekler?”

-“Kıbrıs Türkü’nün gelişmesini değil, diz çöküp dayatılan çözümü kabul etmesini istiyorlar”

Kıbrıs Türkü’nün gelişmesinin değil, diz çöküp dayatılan çözümü kabul etmesinin istendiğini söyleyen Tatar, şözlerini şöyle sürdürdü:

“Beklentileri, Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliği içinde bir federasyon modelidir. Bu model, Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ermesidir. ‘Rumlar da silahsızlanacak’ diyorlar ancak her geçen gün Rum tarafı silahlanıyor, yabancı ülkelere üs veriyor.”



-“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmasına karşı çıktılar”

Cumhurbaşkanlığı görevine gelince Türkiye ile ilişkileri geliştirdiğini, ülkeye sağlık, ulaşım, iletişim ve birçok alanda yatırımlar yapıldığını kaydeden Ersin Tatar, “Devleti güçlendirmek ve tanıtmak hedefimiz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız geri dönmek istiyor. Bu vatandaşlarımızın oy kullanması için girişim yaptım ancak muhalif çevreler karşı çıktı” diye konuştu.