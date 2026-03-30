Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin süreçte diyalogdan uzak bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Bir televizyon programına canlı bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Şahali, hükümetle herhangi bir temas kurulamadığını belirtti. Sürecin karşılıklı görüş alışverişiyle yürütülmediğini ifade eden Şahali, mevcut yaklaşımın toplumsal gerilimi artırdığını savundu.

Şahali, açıklamasında, hükümetin eleştirilere duyarsız kaldığını ve alınan kararların toplumun geniş kesimlerinin görüşleri dikkate alınmadan şekillendirildiğini ileri sürdü.

Gelinen noktada diyalog kanallarının kapalı olduğunu dile getiren Şahali, hükümetin “halka rağmen adım atma” anlayışıyla hareket ettiğini iddia etti.

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından gözler, taraflar arasında yeniden bir iletişim zemini oluşturulup oluşturulamayacağına çevrildi.