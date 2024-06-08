Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC ve Azerbaycan Dostluk Konserini izlediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, 26. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Bandosu ve Azerbaycan Devlet Sanatçıları; Alb. Abdulla Qurbanı, Yb. Qurbanov Cahangir ve Rehimova Nigar’ın icra ettiği konseri izledi.

Bellapais Manasıtırı’nda düzenlenen konser sonrasında konuşma yapan Tatar, “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC… Bugün burada bir millet 3 devlet anlayışını görmekten mutluyum” ifadelerini kullandı.

Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’na asil üyelik konusunda KKTC’ye tam destek vereceğini açıklayan ve diğer Türk devletlerine de destek çağrısı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Tatar Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk Devletlerinin desteğiyle KKTC’nin daha iyi noktalara geleceğini belirterek, ay yıldızlı bayrakların dalgalanmasının bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade etti.

Konserde icra edilen eserler ve duygulu konuşmalardan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’lı kardeşlerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Aynı soydan gelen, aynı gönül birliği içinde, aynı hedefleri olan büyük Türk Milletinin evlatları olarak, birlik ve beraberlik içinde daha müreffeh yarınlar göreceğiz” şeklinde konuştu.