Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 16. Dernek Üyeleri Sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Devletin başı olarak, yaptığınız tüm bu çalışmalara verdiğimiz değerin ifadesi olarak burada bulunmaktayım” diyerek, yaratıcılıkları ile ülkeye hizmet eden sanatçıları selamlayıp, tebrik etti.

Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürü ve sanatıyla var olduğunu, dijitalleşen dünyada dijital yayınlar aracılığıyla eserlerin dünya ile paylaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak kendi kültürü, sanatı, edebiyatı, müziği, folkloru ile elde ettiği başarılarının duyurulması ve tüm dünyada tanıtılması zenginliğimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmaların ardından sanatçılara katılım belgelerini takdim etti ve sergiyi gezdi.