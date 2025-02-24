Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Serkan Bolçocuk ve Yönetim Kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Kyrenia Offroad Derneği’ni Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapılan bu sporun bir kültür olduğuna işaret etti.

KKTC’nin doğal güzelliklerinin offroad sporu için uygun olduğunu kaydeden Tatar, meşakkatli bir spor olan offroadun ülke tanıtımına da katkısı olduğunu, yurt dışından da KKTC’ye gelen yarışçılar olduğunu belirtti ve her geçen gün bu sporun gelişerek devam ettiğini kaydetti.

Tatar, büyük ilgi çeken sporda altyapı ve donanımın önemli olduğunu belirterek, her yaş grubundan kadın ve erkek sporcuların yer aldığı offroad sporuna katkı koyanları ve tüm sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Serkan Bolçocuk da Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kyrenia Offroad Derneği’ne her zaman yakın ilgi göstererek destek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporla ilgili projeler, faaliyetler hakkında Tatar’a bilgi verdi.