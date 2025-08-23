Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu ve yönetim kurulunu kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar konuşmasında, derneğin işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalara değinerek, başarılar diledi ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

-Tatar: “Lefke kültürel dokusu, tarihi, tarımı ile önemli bir değer”

Lefke'nin, kültürel dokusu, tarihi, tarımı ile önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tatar, Lefke halkının bu değerlere sahip çıkarak, koruma çabasının önemli olduğunu ve bu gösterilen hassasiyeti desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke'de yaşanan sorunlara da değinerek, gereken çalışmaların yapılması ve sorunların çözülmesi temennisinde bulundu.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu ise, derneğin özelde Lefke ve bölgesinin, genelde ise adanın çevre ve gelişim sorunlarını çözecek yeni bir bakış ile kurulduğu belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lefke ve bölgesinin çevresel sorunlarının çözümü için daha etkin bir mücadeleye ihtiyaç duyduğunu belirten Dayıoğlu, yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkmasına katkı koymak ve bu konuda çalışan diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapıp mücadeleyi sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dayıoğlu, Lefke bölgesinde artan nüfusa bağlı olarak yetersizliklerin meydana geldiğine de dikkat çekerek, altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve bu konuda gerekenin yapılması adına yardım talebinde bulundu.