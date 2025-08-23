Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, mutlak surette kendi kaderini tayin etme hakkıyla buralara kadar gelmiştir. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, KKTC devletinin bir devlet olarak o anlaşmanın bir parçası olması gerekir”

Üstel: “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik. Yarım kalan ve halkın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer yapacağız"

Lefkoşa, 23 Ağustos 25 (TAK): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli, gerçekçi, adil vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Yenierenköy’de düzenlenen "Büyük Halk Buluşması" isimli etkinlikte halkla bir araya geldi.

Yenierenköy Dipkarpaz Belediye Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ile milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları, Cevdet Yılmaz’ın beraberindeki heyet ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

- Tatar: “Türkiye ve KKTC, et ve tırnak gibi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin et ve tırnak gibi olduğunu vurguladı, bu kutlu yolculuğu birlikte yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

1964'deki Erenköy Direnişi için Kıbrıs Türkü gençlerin, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak vatan müdafaasına katıldıklarını anımsatan Tatar, o toprakların yiğit insanlarının 1974’ten sonra bölgeye gittiğini belirtti.

“Biz burada varlığımızı, birlik ve beraberlik içerisinde korurken, esas olan devlettir, Cumhuriyet’tir. Esas olan, yürütülen siyasetle iki devletli siyasetin daha da yerleşmesidir. Kıbrıs Türk halkı, mutlak surette kendi kaderini tayin etme hakkıyla buralara kadar gelmiştir.” diyen Tatar, Türkiye’nin adadan çekilmesinin ve garantörlüğünün sona erdirilmesinin asla kabul edecekleri yaklaşımlar olmadığını vurguladı.

- “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, KKTC devleti bir devlet olarak o anlaşmanın bir parçası olması gerekir”

Tatar, “Karşı tarafta oynanan oyun budur. ‘Onlar için Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin işgal meselesidir’. Meseye kendi açılarından dar görüşle bakabilen bir zihniyete karşı biz, artık yeni bir siyaset ortaya koyduk. Bu siyaseti istikrarla devam ettirebiliyoruz. Türk milleti arkamızdadır.” ifadelerini kullandı.

“Biz bu günlere kolay gelmedik.” diyen Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, “KKTC devletinin bir devlet olarak o anlaşmanın bir parçası” olması gerektiğini kaydetti.

Son yıllarda yürüttükleri siyasetle Kıbrıs Türkünün artık uluslar arası bir aktör olduğunu dile getirenTatar, hem Cenevre hem de New York görüşmelerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kendisine tam destek verdiğini anımsattı.

BM Genel Sekreteri’nin açıklamalarına değinen Tatar, Kıbrıs halkının egemenlik hakkının olduğunun belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın “ne devletten ne de egemenlikten vazgeçeriz” sözlerini anımsatan Tatar, “Egemenlikten vazgeçtiğin anda herhangi bir anlaşma, buz üstüne yazılan bir yazı gibidir.” dedi.

Hayata geçen projelere değinen Tatar, ülkedeki refahın sürekli olarak artmakta olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son iki yılda KKTC'ye 40 milyar TL'nin üzerinde mali kaynak sağladığını dile getiren Tatar, bu desteklerin artarak devam etmesinin KKTC’nin geleceğine yönelik bir öngörü ve güven olduğunu söyledi.

Turizmden yüksek öğrenime, tarımdan sanayiye yapılan yatırımlara değinen Tatar, Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerini dile getirdi.

- Yılmaz: “Bizim çalışma anlayışımız, masa başında çalışma değil, sahada çalışma”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve Türk halkının selamlarını ileterek sözlerine başladı.

“Bizim çalışma anlayışımız, masa başında çalışma değil, sahada çalışma...” diyen Yılmaz, yaptıkları tüm çalışmalarda önceliği, birlikte şekillendirdiklerine vurgu yaptı.

“Ankara'da oturup, ‘Kıbrıs için ne iyidir, ne kötüdür diye bakmıyoruz.’ Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la her geldiğimizde görüşüyoruz. Başbakan'la, bakanlarla, kamu kurumu yetkilileriyle ve her şeyden önemlisi sizlerle, toplumla, çeşitli vesilelerle sivil toplumla bir araya geliyoruz. Sizlerin taleplerini, beklentilerini, önceliklerini görmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanan Yılmaz, projelerini, politikalarını ve planlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti.

Güzelyurt’tan, Lefkoşa'ya, Girne’den Karpaz’a, Yenierenköy’e varıncaya kadar her bölgede olmaya gayret ettiklerini kaydeden Yılmaz, her bölgeye dokunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Kapsayıcı kalkınma dediğimiz bir kavramdır. Yani sadece bir bölge, bir belde kalkınırsa o ülke tam olarak kalkınmış olmaz. Bütün bölgelere kalkınmanın yayılması lazım.” diyen Yılmaz, olabildiğince adaletli ve dengeli bir şekilde kalkınmanın tüm bölgeye yayılmasının gerektiğini belirtti.

“Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihimizin en büyük İktisadi ve Mali Anlaşmasını hayata geçiriyoruz. Sayın Başbakan'la geçen yıl imzaladık, bu yıl yürürlüğe girdi. 21 milyar Türk Lirası değerinde yıllık bir bütçemiz var. Ve onu da bu önceliklere göre kullanıyoruz.” diyen Yılmaz, hayata geçen projelere değindi.

Asrın projesine emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının hayata geçtiğini kaydetti.

- “Havalimanları bir ülkenin vitrinidir...”

“Havalimanları bir ülkenin vitrinidir. Buraya gelip gidenler burayla ilgili imajlarını, havalimanından başlatırlar. Orada gördükleriyle bu ülkeye ilişkin imajları oluşuyor.” diyen Yılmaz; tarımdan sağlığa, eğitimden sanayiye her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda “KKTC E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı”nı gerçekleştireceklerini kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin bu konuda çok başarılı olduğunu ifade etti.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa'da 30 ülkenin sıralandığı bir endeks var E-Devlet konusunda....Türkiye o sıralamada 10. sırada. Bizden önde olanlar, daha çok küçük ülkeler... Hepsinin nüfusunu toplayıp, Türkiye'nin nüfusunun yarısı kadar etmiyor bizden önde olanlar.... Dolayısıyla Türkiye'ye E-Devlet konusunda çok iyi. Şimdi işte bu tecrübemizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşıyoruz. Vatandaşla devletin ilişkileri daha verimli, daha pratik olsun diyoruz. Biz altyapıyı kuracağız ama esas olan vatandaşın buna ilgi göstermesi, bunu kullanması. Ne kadar çok kullanırsanız eksiklerimizi o kadar görürüz ve hızlı bir şekilde zamanla çok daha gelişmiş bir sistem kurgulamış oluruz.”

- “Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi sadece bir hükümet ve devlet merkezi değil, aynı zamanda bir sosyal kültürel merkeze dönüşüyor”

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin sadece bir hükümet ve devlet merkezi değil aynı zamanda bir sosyal kültürel merkeze dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, “Millet Parkı yapılıyor. Camisi, kütüphanesi, yargı binaları ve birçok unsuruyla büyük bir eser. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ‘ben bu dünyada varım, ayrı bir devletim dediği’ bir eser... ” dedi.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli, gerçekçi, adil vizyonu Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

- “Başkalarının merhametine güvenerek yol yürüyebileceğimiz bir dönemde değiliz”

“Zor bir dönemdeyiz. Güçlü olmak, birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenerek yol yürüyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Birlik olacağız, güçlü olacağız. Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Sıkıntılar yok mudur? Elbette vardır. Bugün, hangi ülkede, toplumda, bölgede yok?..”

Yapılan çalışmalara değinen Yılmaz, “Hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz, yollar inşa ediyoruz, tarıma destekler veriyoruz. Bilişime, üniversitelere ve turizme çeşitli destekler sunuyoruz.” diye konuştu.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir birikimimiz var. İkinci yüzyıla girmiş durumdayız. Bu yüzyıla Cumhurbaşkanımız ne diyor? Türkiye'nin yüzyılı, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı...” dedi.

Bölgeyle ilgili çalışmalara ve projelere de değinen Yılmaz, Ziyamet, Dipkarpaz ve İskele-Çayırova yollarıyla Karpaz'ın erişilebilirliğini güçlendirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, bunların turizmden tarıma kadar tüm sektörlere can verecek yatırımlar olduğuna vurgu yaptı.

- “Türkiye Cumhuriyeti olarak sizinle kader birliği içindeyiz...”

“Ulaşım sektörü çok önemli. Vücuttaki damarlar gibi. Tüm sektörleri etkileyen, tüm sektörlerden etkilenen sektör hangisidir derseniz, ulaştırma sektörüdür. Bir bölgenin erişimi, ulaşımı gerek fiziki yollarla gerek haberleşme sistemleriyle arttığı zaman gerisi kendiliğinden geliyor bir şekilde...” diyen Yılmaz, balıkçılık altyapısında da önemli adımlar atıldığını belirtti.

Sağlık alanındaki çalışmaları da değerlendiren Yılmaz, hayvancıyı desteklemek amacıyla verilen arpa hibelerinin de bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

“Tarımı çok önemli görüyoruz. Tarım hiç bir zaman modası geçmeyecek bir sektördür, stratejik bir alandır. Dolayısıyla tarıma Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de büyük önem veriyoruz.” diyen Yılmaz, Sosyal Konut Projeleri’ne de değindi.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak sizinle kader birliği içindeyiz. Biriz, beraberiz ve geleceği de hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Üstel: “Yarım kalan ve halkın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel de, Erenköy-Karpaz bölgesinde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek sözlerine başladı.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik.” diyen Üstel, sözlerini yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Yarım kalan ve halkın ihtiyaç duyduğu projeleri birer birer yapacaklarını vurgulayan Üstel, “Halkımızın beklediği yasaları süratli bir şekilde Cumhuriyet Meclisi’nden geçireceğiz. Halkımızın beklediği reformları yapacağız ve bütün projeleri gerçekleştireceğiz. Bütün bunları yaparken, ülkemizde siyasi istikrarı sağlayacağız.” diye konuştu.

Üstel, “Altyapı ihtiyacı oldu, yapacağız. Yollar oldu, yapacağız. Halkımızın ihtiyaç duyduğu sağlık alanlarındaki yenilikleri ve gençlerimiz için gerekli olan her türlü projeyi yapacağız. Halkımıza ne söz verdiysek bir bir yerine getirdik.” ifadelerine yer verdi.

2013’ten bugüne kadar kurulan hükümetlerin kısa vadeli olduğuna değinen Üstel, “Biz halkıza söz verdik ve siyasi istikrarı sağlayacağız. Bu siyasi istikrarı hükümet ortaklarıyla sağlamış olduk.” dedi.

Belediyeler Reformu’na değinen Üstel, belediyelerin mali kaynaklarının güçlendiğini vurguladı.

Görevi devraldıkları günden itibaren yaptıkları çalışmalara değinen Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkan Yardımıcısı Cevdet Yılmaz’ın kendilerine destek verdiğini belirtti.

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açıldığını dile getiren Üstel, “Bugün baktığımız zaman o günden bugüne kadar yolcu sayısında yüzde 50 artış oldu.” dedi.

Konuşmasında yol çalışmalarına değinen Üstel, “Hepsini birer birer bitirdik. Ve bu yolların yanı sıra yeni yollar yapmaya başladık.” diye konuştu.

Üstel, Dipkarpaz ile Zafer Burnu arasındaki yolun yenilenmesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü, kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Sağlık alanında hayata geçirdikleri projelere değinen Üstel, Pamuklu Hastanesi'nin ihalesinin bittiğini, ilerleyen günlerde temelinin atılmış olacağını, Maraş bölgesine de yeni bir sağlık merkezi açtıklarını kaydetti.

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin temelinin 20 Temmuz'da atıldığını hatırlatan Üstel, Güzelyurt Hastanesi’nin ise 15 Kasım’da açılacağını belirtti.

- “Yüzlerce genci müteahhitlerden ev sahibi yaptık”

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu projeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Üstel, “İlk Evim Kredi Paketi’ ile yüzlerce genci müteahhitlerden ev sahibi yaptıklarını anımsattı.

Sosyal Konut Projesi’nde ilk temeli Güzelyurt'ta attıklarına değinen Üstel, Karpaz bölgesine de sosyal konut yapacaklarını kaydetti.

Hayata geçirdikleri projelere değinen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları işbirliği protokolleriyle tesisleri ülkeye kazandıracaklarını dile getirdi.

Üstel, “Her ne kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporu ambargolar altında olsa da Anavatanımız sayesinde bazı sporcularımız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımında yarışarak her gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dünyada tanıtıyorlar.” dedi.