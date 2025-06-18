Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’e, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkına yönelttiği ciddi tehditler karşısında birlik ve dayanışma çağrısı yapmak için gittiğini kaydederek; siyasi polemiklerin değil, toplumsal sorumluluğun konusu olduğunu vurguladığı çağrının “anlamsız” olarak nitelendirilmesinin hem talihsiz hem de düşündürücü olduğunu belirtti.

Muhalefetin, birlikten kaçtığını, halkın haklarını hedef alan saldırılara karşı yaptığı birlik çağrısını yanıtsız bıraktığını kaydeden Tatar, “Şimdi de kendi yayın organları başta olmak üzere gerçekle bağdaşmayan ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Konuyu çarpıtmaya gerek yok. Ne söylediğim, ne için orada olduğum açıktır” dedi.

Meclis’e gitmesinin gerekçesinin açık olduğunu vurgulayan Tatar, bu gerekçenin, "Rum tarafının özellikle mülkiyet meselesi üzerinden yürüttüğü baskıcı ve düşmanca siyasete karşı halkın yanında olduğunu göstermek, bu konuda Meclis’in ortak bir tavır alması için çağrıda bulunmak” olduğuna dikkat çekti.

-"Meclis’in birlik içinde hareket etmesi gerekir"

Tatar, halkın iradesine ve geleceğine yönelik tehditler karşısında Meclis’in birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

-“Muhalefet sıralarından yüksek sesle sataşmalar oldu”

Kapalı oturumda ana muhalefet liderinin iki kez konuştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmaların birinin yaklaşık 45, diğerinin 20 dakika sürdüğünü belirtti ve şöyle devam etti:

“Yani sürelere bakıldığında en az benim kadar söz aldı. Ardından ben, yapılan değerlendirmelere yanıt vermek üzere tekrar kürsüye çıktım. Bu sırada muhalefet sıralarından yüksek sesle sataşmalar oldu. Bazı milletvekilleri söz haklarının engellendiğini iddia etti. Bunun üzerine açık ve net bir şekilde ‘Ne sormak isterseniz sorun, tümünü yanıtlamaya hazırım. Benim hiçbir çekincem yok’ dedim.

Ancak buna rağmen yüksek sesle ‘sormayacağız’ diyerek eleştirilerini sürdürdüler. Sorusu olan varsa yanıtlamaya hazırım demiş olmama rağmen bu gerçeği manipüle etme çabası bu tutumlarının önceden planlandığını göstermektedir.”