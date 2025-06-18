Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail’e verdiği desteği eleştirerek, İsrail’e ait uçakların Larnaka Havalimanı’nda park pozisyonunu alınmasını doğru bulmadığını, bunun adayı hedef haline getirebileceğini kaydetti.

Öztürkler, İsrail savaş uçaklarının İngiliz üslerinden havalanan tanker uçaklarla desteklenmesiyle oluşan askeri yoğunluğun da Kıbrıs Türk halkını doğrudan ateş hattına soktuğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, BRT’de yayınlanan Gündem+ programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve katıldığı Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu kapsamındaki temasları ile toplantıdan çıkan sonuçları aktardı.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Güney Kıbrıs’ın İsrail uçaklarına ev sahipliği yapmasının bölgedeki dengeleri nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Öztürkler, İsrailli grupların gemilerle Güney Kıbrıs’a gelmesinin ve bölgedeki hareketliliğin, Türkiye’nin garantörlüğü açısından taşıdığı öneme işaret etti.

-“Rumlar ateşle oynuyor”

İsrail’e sağladıkları açık destekle Rumların ateşle oynadığı uyarısında bulunan Öztürkler, bu desteğin sadece bölge barışını tehdit etmediğini, Kıbrıs Türk tarafını da hedef haline getirdiğini belirtti. Öztürkler bölgedeki bu gelişmelerin Türkiye'nin garantörlüğünün neden vazgeçilmez olduğunu gözler önüne serdiğine de vurgu yaptı.

Kıbrıs adasının doğusunda artan askeri hareketlilik, bölgedeki dengeleri sarsarken, Türkiye’nin garantörlük rolünün yalnızca siyasi değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Öztürkler, sürecin çok yönlü ve dikkatli bir diplomasiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

-“ Türkiye’nin garantörlüğü bizim için yalnızca bir yükümlülük değil, bir güvenlik sigortasıdır”

Öztürkler, “Bu noktada Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü, bizim için yalnızca bir yükümlülük değil, bir güvenlik sigortasıdır. Kararlılıkla ve birlik içinde hareket ederek bu tehlikeli süreci aşacağız” diyerek Türk tarafının kararlı duruşunu yineledi.

-Kazakistan ziyareti…"Türk dünyasının birlikteliğinin güçlendirilmesi yönündeki adımlar önemli”

Öztürkler Kazakistan ziyaretiyle ilgili olarak ise bu ziyaretinin tarihi açıdan bir ilk ve dönüm noktası olduğunu belirtti; Türk dünyasının birlikteliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, üye ülkeler arasındaki parlamenter iş birliklerinin artırılması ve bölgesel meselelerde ortak hareket edilmesi konularının ele alındığını ifade eden Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumuna da dikkat çekti.

“Parlamenter diplomasi, kardeş ülkeler arasında sadece siyasi bağları değil, gönül bağlarını da pekiştiren bir köprüdür” diyen Öztürkler, görüşmelerin sadece temsili değil, sonuç odaklı olduğunu ifade etti.

TÜRKPA çatısı altında daha güçlü entegrasyon ve ortak çalışmaların önünü açacak kararlar alındığını söyleyen Öztürkler, bu çerçevede TBMM Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş’a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Meclis’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen kapalı oturumla ilgili olarak da konuşan Öztürkler, KKTC’nin uluslararası politikalarının toplantının ana hatlarını oluşturduğunu söyledi.