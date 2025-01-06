Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Yuca başkanlığındaki Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de motorlu araç alım-satım sektörünün geliştiğini ve halka hizmet verdiğini söyledi.

Motorlu araç alım-satım sektörünün bir düzen içerisinde çalışması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Tatar, ülkede taşıt sayısının nüfusa ve ihtiyaca göre artarken yolların ve özellikle çevre yollarının düzenlenmesi için de çalışmaların yapılmakta olduğunu kaydetti.

Tatar, sektörün gelişmesi ve sıkıntıların aşılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini de ekledi.

MASİB Başkanı Barış Yuca ise, sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Devletle iş birliğine her zaman hazır olduklarını vurgulayan Yuca, söz konusu sorunların çözülmesi temennisinde bulundu.