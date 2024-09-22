Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in kızının Ankara'da yapılan düğününe katıldı.,

BRT Ankara muhabirinin haberine göre, çok sayıda seçkin davetlinin yer aldığı düğünde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte gelin ve damadın şahitliğini de yapan Tatar, genç çifte evlilik cüzdanlarını da verdi.

Düğünde Aysima Erdem ve Buğra Güven çiftine hitaben konuşan Tatar, Orhan Erdem'le çok uzun yıllardır münasebetleri olduğuna değindi.

Aysima Erdem'in babası AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Tatar'ın düğünlerine katılımlarından dolayı onurlandıklarını söyledi.