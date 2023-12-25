Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için 1963 yılında Kıbrıs Türklerine saldırdığını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü ve 2 egemen ise sahip İngiltere’nin saldırılara sessiz kaldığını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinde 1800’ü aşkın şehit verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta eşit iki egemen devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini dile getirerek Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.