Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderliği tarafından son günlerde yapılan haddini aşan açıklamaların, popülizm amacını aşarak, sadece bölgesel güvenlik ve istikrarı olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, Kıbrıs adasını da potansiyel bir hedef haline getirme tehlikesi taşıdığını söyledi.

İngiltere’ye gitmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum lider yakın coğrafyamızda devam eden ateş çemberi ve dolayısıyla yaşanan insanlık trajedilerinden siyasi kazanım için sorumsuzca faaliyetlere girmek suretiyle şiddete taraf olmakta, adadaki huzur ve güvenliği tehdit eder bir siyaset yürütmektedir.” Dedi.

Tatar, Rum liderliğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın yerinde uyarılarıyla Kıbrıs coğrafyasını bu amaçlar için kullanmama çağrısını dahi çağdışı siyasetine alet etmekten kaçınmamakla da eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rum liderliği, sadece Kıbrıs adasında değil uluslararası alanda barış ve güvenliğe büyük katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine de dil uzatma cüretinde bulunmaktadır.

Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 tarihinde uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıs adasına barış ve huzur getirmiştir. Mutlu Barış Harekatı’yla Kıbrıs adasında bugünkü sınırlar belirlenmiş ve 50 yıldır iki Halk, iki Yönetim ve iki Devlet yan yana yaşamaya başlamıştır. O tarihten bugüne Rum tarafının tüm provokasyon faaliyetlerine rağmen Kıbrıs coğrafyasında herhangi bir şiddet eylemi gerçekleşmemiştir. Bunun en büyük nedeni de adadaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcudiyeti ve caydırıcı rolüdür. Bu çağda garantörlük sistemine ihtiyaç olup olmadığını Kıbrıs özelinde tartışmaya açamaya çalışan uluslararası aktörler, şimdilerde devam eden savaşların ve şiddetin sona erdirilmesi ve sağlanacak ateşkesin devamı için de diplomasiye yol açacak şekilde garantörlük sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Bilinmelidir ki nerde olursa olsun halkların birincil talebi güvenlik ve dolayısıyla huzur ortamıdır. Kıbrıs adasında da bu en güzel örneği teşkil edecek şekilde 50 yıldır devam etmektedir.”

“Kıbrıs Türk Halkının adadaki, 50 yıldan beri süren, barış ve huzur ortamının devamına büyük önem verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin tek taraflı tasarruflarının KKTC’yi asla bağlamadığını da kaydetti.

“Rum liderliği 61 yıl önce yasadışı şekilde gasp ettiği statüsünün kendisine tüm adaya dair karar alma yetkisi verdiği yanılsamasını uluslararası alanda devam ettirme gayretindedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kıbrıs adasında, sınırları net şekilde belirlenmiş iki ayrı Devlet vardır ve Rum liderliğinin KKTC devletinin sınırlarına dair herhangi bir otorite ve yetkisi bulunmamaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak, Rum liderliğinin, üzerinde yaşadığımız coğrafyayı olumsuz yönde etkileyecek, daha da önemlisi halkımızın huzurunu kaçırmaya sebebiyet verecek her adımını kınıyoruz. KKTC, bölgesel barış ve istikrarı desteklemektedir ve yaşanan insanlık trajedisinin sona erdirilmesi için de üzerine düşeni yapmaya hazırdır.”