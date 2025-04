Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ve Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinde büyük hizmetleri olan, uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere birçok görevde bulunan Rüstem Zihni Tatar, ölümünün dördüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Anma törenine, Rüstem Tatar’ın oğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Tatar ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr.Hasan Topal birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, babasının başarılı ve mücadeleci bir insan olduğunu, İngiliz sömürge yönetimi döneminde birinciliklerle okullarını bitirerek çok iyi bir tahsil yaptığını söyledi.



Rüstem Tatar’ın akademik çalışmalara büyük önem verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, evlatlarının da iyi bir eğitim almasını istediğini vurguladı.



Babası Rüstem Tatar’dan; kültür, tarih, geçmiş, Kıbrıs Davasına olan inanç ve Türkiye’ye olan bağlılığı öğrendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman onun yolunda yürüdüğünü kaydetti.



Babasının İngiltere’den tahsilden döndükten sonra İngiliz İdaresi döneminde Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tecrübe kazandığını ardından Dr Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş ile çalışma fırsatı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ikisi arasında köprü vazifesi göstererek, denge sağladığını ifade etti.



Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken babasının teknik heyetlerde danışman olarak Londra ve Zürih’te gerçekleştirilen toplantılarda bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Sayıştay başkanlığı görevini yaptığını vurguladı.



Babasının Türkler ve Rumlar arasında maliye konusunda ün ve güven kazandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Makarios’un mali konularda sürekli Rüstem Tatar’a danışılması konusunda direktif verdiğini kaydetti.



Kendisinin her zaman babasının yolundan yürüdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Rüstem Tatar denildiğinde, güven ve dürüstlük çok önemlidir” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında babasının devlet yönetimi ve kamu maliyesinde gösterdiği hassasiyet ve başarının ardından 1963 yılından sonra genel komitede görev aldığını, Kıbrıs Türk Geçici Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi ve Otonom Devleti’nde Maliye Bakanı olarak görev aldığını söyledi.



Rüstem Tatar’ın siyaseti bıraktığında hizmetlerinden yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti ve Rauf Raif Denktaş’ın babasıyla çalıştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm İşletmeleri’ndeki görevinin yanı sıra Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 22 yıl boyunca hizmet verdiğini vurguladı.



Babasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye ve yurtdışında temsil ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Dürüstlük abidesi olan Rüstem Zihni Tatar, bu memlekete büyük hizmetler vermiş, son günlerine kadar yazdıkları ve konuştuklarıyla bilgilerini ve tecrübelerini halkıyla paylaştı” ifadelerini kullandı.



Babasının kendisine, Rumlarla antlaşmaya varabilmenin neredeyse imkansız olduğu, Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman iyi ilişkiler kurulması ve Kıbrıs Türkü’nün kendi devletine sahip çıkması gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; doğru siyaset, dürüstlük ve liyakata bağlı kalarak devletin kurum ve kuruluşlarının güçlendirilmesi gerektiği yönünde her zaman öğütlerde bulunduğunu kaydetti.



“Türkiyesiz Kıbrıs’ta bir çözüm olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm siyaseti için çalıştıklarını vurguladı.



Konuşmasının sonunda ailesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tatar şu ifadeleri kullandı:



“Annemi erken yaşta kaybettim arından babam şehit eşi İsmet hanımla evlendi. Şehit evlatları, benim kardeşlerim oldu ve daha sonra kızkardeşim doğdu. Babam bizleri birleştirdi. Babam kutsal biriydi ve değerlere önem verirdi. En büyük vasiyeti, ailenin güçlü bağlarını sürdürmesiydi. İsmet annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum.”



Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr Hasan Topal da konuşmasında 25 Ekim 2024 tarihinde Ahmet Tolgay, Hüseyin Harmancı ve Onur Borman’ın konuşmacı, kendisinin ise moderatör olduğu merhum Rüstem Tatar ile ilgili sempozyum düzenlendiğini belirterek, sempozyumda kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.



Rüstem Tatar’ın müşfik bir baba ve mesleğinde disiplinli birisi olduğuna dikkat çeken Dr Hasan Topal, Kıbrıs Türkü’nün silahlı mücadele verdiği dönemde canını kurtarmak için yaptığı direnişin yanında Kıbrıs Türkü’nün toprakları vatan yapması için iktisaden takip edeceği yolu ve iktisadi kalkınmayı gösterdiğine dikkat çekti.



Rüstem Tatar’ın verdiği hizmetlerin üniversitede ders olarak okutulabileceğini ve doktora tezine kaynak oluşturabileceğini ifade eden Dr Hasan Topal, “Rüstem Tatar, Dünyadan göç ederken güzel bir vatan ve değerli bir Cumhurbaşkanı bıraktı. Rahmet okutacağı eserler bırakması çok önemlidir” dedi.



Tören dua okunması ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabre çiçek sunmasının ardından sona erdi.