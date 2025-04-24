Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Silahtar'dan Metehan'a KKTC Cumhurbaşkanlığı Yeni Yerleşkesi” kitabının tanıtımını, bugün yeni makam odasında yaptı.

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde Başkanlık binalarından KKTC Cumhurbaşkanlığı yeni yerleşkesine giden tarihsel süreç” hakkındaki kitap Cumhurbaşkanı Tatar’ın talimatı üzerine Mustafa Haşim Altan ve Gökhan Güler tarafından kaleme alındı.

Cumhurbaşkanlığı yeni yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın makam odasında gerçekleştirilen kitap tanıtımında, Mustafa Haşim Altan ve Gökhan Güler de hazır bulundu.

-Tatar: “Ülkeye KKTC’nin imajına ve itibarına yakışır bir eser kazandırılmıştır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada kitapta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın geçmişinin, tarihinin ve Dr. Fazıl Küçük'ten şimdiye kadar o binada neler yaşandığının anlatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 15 Kasım 2020’de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ziyareti sırasında yeni bina ihtiyacından bahsettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, o gün yağmur sebebiyle bina sığmadığı için dışarıda beklemek zorunda kalan ekipler ve basının ıslandığını anlattı.

Yaşanan durum üzerine, Erdoğan’ın, “Uygun bir yer bulunabilirse biz oraya yeni bir cumhurbaşkanlığı binası yapalım” dediğini kaydeden Tatar, dört yılın ardından binaların tamamlandığını ve 3 Mayıs tarihinde açılacağını söyledi.

İnşaat sırasında, “ülkede Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ihtiyaç olmadığı" gerekçesiyle muhalif çevreler tarafından eylemler ve protestolar yapıldığını hatırlatan Tatar, protestolar sırasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhuriyet Meclisi binasının da eski bir bina olduğunu ve arazide yeterli bir alan olması sebebiyle bir de meclis binası inşa edilmesi önerisini götürdüğünü kaydetti.

Tatar, “Ülkeye KKTC’nin imajına ve itibarına yakışır bir eser kazandırılmıştır.” dedi.

Talat, yaklaşık bir yıl kadar önce Yüksek Mahkeme binasının da yetersiz olması nedeniyle yine TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öneri götürdüğünü söyledi. Meclisin doğu tarafında yükselen yeni Yüksek Mahkeme binasına ek olarak, yerleşkenin güneyinde de ve bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve amfitiyatrolar bulunan 400 dönümlük bir park yapıldığını belirten Tatar, parkın, ağaçlandırılmasının ardından yaz aylarında tamamlanacağını söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüklenici firma sahiplerine, mühendislerine, mimarlarına, ustalarına ve çalışan herkese teşekkür eden Tatar, projede çok sayıda Kıbrıslı Türk firmanın da yer aldığını vurguladı.

-“Biz bu kitabı yayınladığımızda bunlar bir hayaldi, gerçek oldu”

Bu hikayeyi anlatan ve belgeleyen kitap için yazarlar, tarihçi Mustafa Haşim Altan ve Danışmanı Gökhan Güler’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın, tarihi bir belge niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dağıtımına başlanan kitabın yerleşme açılışının ardından güncelleneceğini ve ikinci baskısının yapılacağını söyleyen Tatar, “Şimdi biz bu kitabı yayınladığımızda bunlar bir hayaldi. Bu hayal gerçek oldu. Önemli olan hayatta bir şeyi düşüneceksiniz, hayal edeceksiniz, projelendireceksiniz, sonra gerçekleştireceksiniz.” dedi.

Kitabın, yerleşkeyle ilgili yaşananları ve verilen mücadeleyi yıllar sonra da okuma fırsatı sunacağını vurgulayan Tatar, mevcut Cumhurbaşkanlığındaki personelin baraka diye nitelendirilebilecek binalara çalışmak zorunda olduğunu da anlattı.

- Altan

Mustafa Haşim Altan da Cumhurbaşkanlığı’nın tarihi süreci ve kitap hakkında bilgiler vererek, bu projenin Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağı olacağını belirtti.