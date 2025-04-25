Cumhurbaşkanı Ersin Tatar turizmde gelişirken doğayı gelecek nesillere saklamakla mükellef olunduğunu vurgulayarak, ülkedeki tüm güzelliklerin betonlaşmaması gerektiğinin altını çizdi.

2025-2034 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Master Planı, bugün Concorde Tower Hotel’de düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.

-Tatar: “Kuzey Kıbrıs turizmi aşama aşama gelişti”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lansmanda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs turizminin aşama aşama geliştiğini dile getirerek, 1975 yılındaki otellerle sonradan inşa edilen otellerin karşılaştırmasını yaptı.

Tatar, Rum tarafında turizmin çok süratli bir şekilde gelişmesiyle çevrenin katledilmesine yönelik eleştiriler oluştuğunu işaret ederek, turist sayısının artmasının ülkeye getirisi olduğu kadar götürüsü de olduğu değerlendirilmesinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, master planı kapsamında bazı öngörüler yapılması gerektiğine de dikkat çeken Tatar, her kesimin görüşü alınarak bu planın hazırlandığını, sermaye gruplarının ve yan sektörlerin karlılığının da değerlendirildiğini, ama bunun bir bedeli olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar çevrenin, doğanın korunabildiğini dile getiren Tatar, adayı Doğu Akdeniz'in en güzel köşesinde marka değeriyle, güzellikleriyle, her türlü cazibesiyle, geleceğe taşıyabilmenin önemli olduğunu kaydetti.

-Tatar: “Bizim adamızın en güzel turizmi doğasıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında çok farklı turizm çeşitleri olduğunu da belirterek, “Bizim adamızın en güzel turizmi doğasıdır, çevresidir, havasıdır, denizleridir. Her türlü geçmişten gelen tarihi eserleridir.” dedi.

Tüm bunları geleceğe taşımanın önemini vurgulayan Tatar, “Bu zenginlikler sadece bize ait değil. Bütün bu zenginliklerin bir kısmı bize, bir kısmı çocuklarımıza, bir kısmı torunlarımıza aittir. Bizlerin görevi tüm bunları bizlerin korumasıdır.” ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, işin ekonomik boyutuna bakıldığı zaman da farklı birtakım sorumluluklar olduğunu aktararak, tüm bunların dengelenmesinin önemini işaret etti.

“Direkt uçuş olmayan bir adaya turist taşımak kolay değil”

Master planı kapsamında bütün doğanın, memleketin her türlü özelliğinin dengeli bir şekilde ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyleyerek, “Çünkü neticede turizm dediğimiz ekonomidir, maliyedir, istihdamdır, katma değeridir, ekonominin sektörlerle büyümesidir.” şeklinde konuştu.

Tatar, konuşmasında çalışmaya katkı koyanlara da teşekkür ederek, sürecin en iyi şekilde yönetilebilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini, çünkü direkt uçuşun olmadığı bir adaya turist taşımanın kolay olmadığını hatırlattı. Tatar, konuşmasının sonunda master planının hayırlara vesile olmasını da temenni etti.