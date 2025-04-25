Başbakan Ünal Üstel, artık ülkeyi planlı ve programlı bir anlayışla yönettiklerini; turizm, yükseköğretim ve kalkınma alanlarında hazırlanan kapsamlı planlarla KKTC’nin yol haritasını ortaya koyduklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin baskılarına ve ambargolara rağmen turizm sektörünün yılmadan çalıştığını kaydederek, “Tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle çalışan turizmcilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

2025-2034 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Master Planı, bugün düzenlenen tanıtım etkinliği ile kamuoyuna tanıtıldı.

Üstel, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada ülkenin turizm sektöründe önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek yol haritasının, sadece turizmi değil, diğer ekonomik ve sosyal yapıları da destekleyecek bir temel oluşturduğuna dikkat çekti.

“Bugün önemli bir günde önemli bir adımı atıyoruz” diyen Üstel, bu heyecanı kendilerine yaşatanlara teşekkür etti.

- “Planlı kalkınma konusunda adım attık"

Geçmişte planlı kalkınma konusunda adım atılamadığını belirten Üstel, kendilerinin bu iradeyi gösterdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı toplantıyı hatırlatan Üstel, o toplantıda 25 yıl aradan sonra bütün kesimlerin görüşlerini alarak beş yıllık kalkınma planını ortaya koyduklarını söyledi.

“Eleştiriler oldu ama biz yüreğimizi koyduk, halkımıza ne söz verdiysek hükümet ortaklarımızla yerine getirdik” diyen Üstel, planlı ve programlı kalkınma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

- “Turizm bacasız sanayimizdir"

Başbakan Üstel, turizmin KKTC’nin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “Otellerimiz, esnafımız, sanayicimiz, hayvancımız turizmle birlikte hareket ediyor. Turizm, bacasız sanayimizdir” ifadelerini kullandı.

2024 yılında başlanan ve bugün sunumu yapılan Turizm Master Planı’nın tamamlandığını ifade eden Üstel, aynı zamanda yükseköğrenim sektörüne yönelik düzenlemelerin de başarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

-"Yükseköğrenimde sistematik yapı sağlandı"

Yükseköğrenimde sistematik yapının da sağlandığını belirten Üstel, ülkeye gelen öğrencilerin hangi üniversiteye gideceği, nerede kalacağı gibi tüm süreçlerin kayıt altına alındığını söyledi.

Üstel, bu başarıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Üstel, turizm, yükseköğretim ve kalkınma planlarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Üç tane sürükleyici sektörü kayıt altına alıyoruz. Bugün turizmin 10 yıllık master planını da açıkladık. Bu ülkede turizmin nasıl şekilleneceği, nasıl planlanacağı, nasıl iyileştirileceği ve kaliteyi nasıl artıracağımız, hepsi programlandı.”

- “Ambargolara rağmen yılmadan çalışan bir turizm sektörü var”

Konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin uyguladığı ambargoları ve baskıları da eleştiren Üstel, tüm zorluklara rağmen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ve örgüt temsilcilerini tebrik etti.

“İnsanımıza korku vermeye çalışıyorlar ama biz yılmadan, korkmadan çalışıyoruz” diyen Üstel, sektör temsilcilerinin gösterdiği direnci takdir ettiğini belirtti.

- “Ada Kıbrıs ile Türkiye’de yeni tanıtımlar yapılacak”

KKTC turizmini tanıtmak amacıyla Türkiye’nin büyük şehirlerinde yeni tanıtımlar yapılacağını da belirten Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Ada Kıbrıs’ı tüm illerde yeniden tanıtacağız. Türkiye bizim için en büyük destekçimiz; ülkemizin güzelliklerini, tarihini ve kültürünü bir kez daha anlatacağız” dedi.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda master planına katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Bu plandan sonra ülkemizi turizmde çok daha ileriye taşıyacağız. Siyasi irade olarak biz her zaman sektörün yanında olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.