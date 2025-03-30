Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon , görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan da ayrıca yazılı olarak gönderdiği mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,

Zat-ı Devletleri’nin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

İslam Âlemi’ne ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ettiğim Mübarek Bayramımız vesilesiyle, Cenab-ı Hak’tan dayanışma ve birliğimizi kuvvetlendirmesini niyaz ediyorum.

Milletim ve şahsım adına Zat-ı Devletleri’ne sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş KKTC halkına esenlik ve refah diliyorum”.